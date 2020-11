10 Schach-Filme für die Zeit nach "Damengambit"

8. Das Spiel des Lebens (2005)

In "Knights of the South Bronx", so der Originaltitel, spielt Ted Danson den Lehrer Richard Mason, der eine Gruppe von Schülern aus ärmlichen Verhältnissen zum Sieg bei den New Yorker Schach-Meisterschaften führt. Der Film erinnert an Sportfilme und basiert auf der wahren Geschichte des Lehrers David MacEnulty.

"Knights of the South Bronx" ist zurzeit nur als DVD verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.