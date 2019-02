10 sehenswerte Filme, die nur noch im März auf Amazon Prime zu sehen sind

GIMME DANGER

Jim Jarmusch wirft in dieser Musikdokumentation einen einzigartigen Blick auf die Geschichte der Rockband The Stooges und ihres Sängers Iggy Pop. Mit ihrem Mix aus Rock, Blues, R&B und Free Jazz hat die Band aus Ann Arbor, Michigan, den Grundstein für das gelegt, was später gemeinhin als Punk und Alternative Rock bekannt wurde. Ein Stück Musikgeschichte zum Sehen und Hören, das nur noch bis 5. März im Prime-Abo enthalten ist.