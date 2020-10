10 Serien, die eingestellt wurden und dann doch ein Comeback feierten

One Day at a Time

Das Reboot der gleichnamigen Sitcom von Norman Lear erzählt vom Alltag einer kubanisch-amerikanischen Familie in Los Angeles. "One Day at a Time“ feierte seine Premiere 2017 auf Netflix, aber wurde nach drei Staffeln wegen niedriger Zuschauerzahlen eingestellt. Wieder machten Fans ihrem Unmut auf sozialen Netzwerken Luft und starteten die Kampagne #SaveODAAT und drei Monate später kaufte Pop die Rechte an der Serie. Unglücklicherweise mussten die Dreharbeiten zur vierten Staffel im Zuge der Corona-Pandemie abgebrochen werden, aber wurden inzwischen fertiggestellt.