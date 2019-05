12 sehenswerte Filme über politische Skandale und korrupte Politik

Die Verlegerin (2017)

Ben Bradlee ( Tom Hanks), Chefredakteur der renommierten Zeitung " Washington Post", bekommt die sogenannten "Pentagon Papers" in die Hände. Sie enthalten geheime und höchst brisante Informationen über den Vietnam-Krieg, die der amtierende Präsident und seine drei Vorgänger bisher der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten haben. Der Vollblutjournalist Bradlee will die Informationen unbedingt veröffentlichen. Das bringt die neue und erste Herausgeberin der " Washington Post", Katharine Graham ( Meryl Streep), in mehrfacher Hinsicht in eine verzwickte Situation.

"Die Verlegerin" von Regisseur Steven Spielberg ist bei Sky und Amazon Prime zu sehen, aber bei Letzterem nicht im Prime-Abo enthalten.