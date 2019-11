13 Charakter-Poster von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

Am 18. Dezember schlägt das Imperium zum letzten Mal zurück. Dann startet nämlich die finale Episode der Skywalker-Saga mit dem Titel "Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" in den heimischen Kinos. Einen Monat vor dem Kinostart hat Disney 13 verschiedene Charakter-Poster veröffentlicht: nur 11 davon stehen auch in einer deutschsprachigen Version zur Verfügung, zwei weitere Poster gibt es als US-Version (nämlich jene von Poe Dameron und einer neuen Figur namens Jannah).

Die von der 2016 verstorbenen Carrie Fisher gespielte Figur Leia Organa Solo, die in dem kommenden Film post mortem eine wichtige Rolle spielen soll, ist nicht dabei.