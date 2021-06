"2 Hearts": Die wahre Geschichte hinter dem Film

Erst kürzlich erschien "2 Hearts" auf in den USA auf Netflix und sorgt seither vor allem auf TikTok für Begeisterung. Der Liebesfilm erzählt das Leben von zwei unterschiedlichen Paaren in zwei unterschiedlichen Zeitebenen. Auf der einen Seite gibt es den Studenten Chris, der erst durch das Auftauchen von Sam seine Motivation fürs Leben wieder erlangt, und auf der anderen Seite stehen der wohlhabende Jorge, der schon seit seiner Geburt an einem Herzfehler leidet und sich in eine Flugbegleiterin verliebt.

Auf den ersten Blick scheinen die beiden Geschichten keinerlei Verbindung zueinander zu haben, doch als die Paare von einer Tragödie heimgesucht werden, wird ihre Verbundenheit mehr als deutlich. Chris' Geschichte stellt sich als ein Traum heraus, da der Student als 19-Jähriger an einem Gehirnaneurysma starb. Sein Tod führt jedoch dazu, dass Jorge ein neues Herz bekommt und weiterleben kann.