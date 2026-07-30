20 Jahre „Alles was zählt“: Gewinnspiel rund um Folge 5.000
Am Freitag, 4. September 2026 wird „Alles was zählt“ 20 Jahre alt. Seit zwei Jahrzehnten begeistert die RTL-Daily ihr Publikum mit großen Emotionen, dramatischen Wendungen und unvergesslichen Figuren. In mittlerweile über 5.000 Folgen wurde geliebt, gestritten, geheiratet und geschieden, wurden Freundschaften geschlossen und zerbrochen, Intrigen geschmiedet und Schicksale geschrieben. „Alles was zählt“ begleitet seine Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Alltag und gehört damit zu den prägenden Daily-Formaten im deutschen Fernsehen.
Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer rund um die 5.000. Folge am 31. Juli: In den Folgen der kommenden Wochen bis zum großen Jubiläum wurden insgesamt sieben rote Luftballons versteckt. Wer alle Luftballons entdeckt und die richtige Lösung einreicht, hat die Chance auf attraktive Gewinne. Das Gewinnspiel läuft bis zum 4. September.
Spannende Geschichten, böse Überraschungen
Auch nach 20 Jahren bleibt „Alles was zählt“ seinem Markenzeichen treu. Thematisch startet die Jubiläumswoche am 31. August mit einer Braut, einem Baby und bösen Überraschungen. Das Jubiläum bietet emotionale Momente für langjährige Fans ebenso wie spannende Geschichten für neue Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich gibt es auch einen Stargast: Tennis-Ikone Sabine Lisicki kehrt rund um die Jubiläumswoche zurück. Nach ihrem ersten Gastauftritt im vergangenen Winter wird sie ab Folge 5.016 (24.8.) bis zur Folge 5.026 (7.9.) wieder zu sehen sein. Für den passionierten AWZ-Fan eine besonders große Ehre: „Als die Serie vor 20 Jahren rauskam, habe ich kaum eine Folge verpasst und bin nach dem Training immer schnell nach Hause, um rechtzeitig gucken zu können. 'Alles was zählt' war als tägliche Serie mit einem Fokus auf Leistungssport für mich immer sehr nahbar und ich freue mich, dass die Serie immer noch so erfolgreich ist. Auf die nächsten 20 Jahre.“