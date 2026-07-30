20 Jahre „Alles was zählt“: Gewinnspiel rund um Folge 5.000

Am Freitag, 4. September 2026 wird „Alles was zählt“ 20 Jahre alt. Seit zwei Jahrzehnten begeistert die RTL-Daily ihr Publikum mit großen Emotionen, dramatischen Wendungen und unvergesslichen Figuren. In mittlerweile über 5.000 Folgen wurde geliebt, gestritten, geheiratet und geschieden, wurden Freundschaften geschlossen und zerbrochen, Intrigen geschmiedet und Schicksale geschrieben. „Alles was zählt“ begleitet seine Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Alltag und gehört damit zu den prägenden Daily-Formaten im deutschen Fernsehen.

Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer rund um die 5.000. Folge am 31. Juli: In den Folgen der kommenden Wochen bis zum großen Jubiläum wurden insgesamt sieben rote Luftballons versteckt. Wer alle Luftballons entdeckt und die richtige Lösung einreicht, hat die Chance auf attraktive Gewinne. Das Gewinnspiel läuft bis zum 4. September.