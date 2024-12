Der Schlagerstar Florian Silbereisen (43) bleibt aktuell der ungekrönte König des ARD-Jahresquiz. Am Samstagabend setzte sich der Showmaster einmal mehr in "2024 - Das Quiz" gegen seine prominenten Mitstreiter durch - und damit zum dritten Mal in Folge. Selbst Quiz-Urgestein Günther Jauch (68) konnte den "Traumschiff"-Kapitän nicht vom Thron stoßen.

Besonders im Finalspiel entwickelte sich ein packendes Duell zwischen Silbereisen und Jauch. Der "Wer wird Millionär?"-Moderator versuchte mehrfach, seinen Konkurrenten durch taktische Nominierungen aus dem Konzept zu bringen. Doch Silbereisen behielt die Nerven und konterte mit überzeugenden Antworten zu den Ereignissen des Jahres.

Neben Jauch mussten sich auch Moderatorin Barbara Schöneberger (50) und "Tatort"-Star Jan Josef Liefers (60) dem Titelverteidiger geschlagen geben. Dabei ging es nicht nur um die Ehre: Die erspielte Gewinnsumme kommt wie in jedem Jahr einem guten Zweck zugute.