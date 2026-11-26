„2026! Menschen, Bilder, Emotionen“: Welche Themen gibt es?
Steffen Hallaschka bietet auf RTL wieder einen Jahresrückblick auf die bewegendsten Ereignisse in Deutschland.
Welche Menschen, Ereignisse und Schicksale haben Deutschland 2026 bewegt? Zum 30. Mal blickt RTL (und RTL+) am 3. Dezember live ab 20:15 auf die großen und kleinen Momente des Jahres zurück. Moderator Steffen Hallaschka begrüßt dazu bei „2026! Menschen, Bilder, Emotionen“ live seine prominenten Panel-Gäste Laura Wontorra, Tim Mälzer und Paul Ronzheimer sowie die Menschen hinter den Schlagzeilen. Gemeinsam sprechen sie über die Highlights, Aufreger und Geschichten, die das Jahr geprägt haben – von den Landtagswahlen über Wal Timmy und die Fußball-WM bis hin zur Blockade der Straße von Hormus und dem Fall Fabian.
Das sind die Themen und Gäste
- Helene Fischer: Mit ihrem langersehnten neuen Studioalbum „Wir“ und den damit einhergehenden Plänen für die kommenden Monate startet sie in das nächste Kapitel ihrer Karriere. Bei Steffen Hallaschka spricht sie über ihr erfolgreiches Jahr und worauf sich ihre Fans beim neuen Album besonders freuen können.
- Lukas Podolski: Der Kult-Kicker und erfolgreiche Unternehmer blickt auf ein ganz besonderes Jahr zurück. 2026 beendete der Weltmeister seine aktive Fußballkarriere. Bei „MBE“ spricht er über seinen Abschied vom Profifußball, die prägenden Momente seiner Laufbahn und die Fußball-WM 2026.
- Collien Fernandes: Nach schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen wurde ihr Fall 2026 zum Auslöser einer breiten Debatte über häusliche und digitale Gewalt. Im Studio spricht sie über ihre Erfahrungen und ein Jahr, in dem ihr persönlicher Fall große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt.
- Bärbel Bas: Der Tod ihrer Stieftochter und öffentliche Angriffe führten im Oktober zu einer weitreichenden Entscheidung: Bas trat als SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin zurück. Bei Steffen Hallaschka spricht sie über ihren Rückzug und ein politisch wie persönlich einschneidendes Jahr.
- Arda Saatçi: Fünf Tage, mehr als 600 Kilometer, extreme Hitze und kaum Schlaf: Der Extremsportler lief vom Death Valley bis zum Santa Monica Pier und erzählt von einem Lauf, der ihn körperlich und mental an seine Grenzen brachte.
- Trauer um Serkan Çalar: Der gewaltsame Tod des Zugbegleiters Serkan Çalar sorgte weit über die Bahnbranche hinaus für Bestürzung. Seine vier Brüder erinnern im Studio an ihn und sprechen über ihren Verlust und die Folgen der Tat für ihre Familie.
- Der Fall Fabian: Der Mord an dem achtjährigen Fabian aus Güstrow erschütterte Deutschland. Nach 35 Prozesstagen wurde die Angeklagte im November zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. „2026! Menschen, Bilder, Emotionen“ blickt auf den Fall und einen Prozess zurück, der bundesweit für große Anteilnahme sorgte.
- Vier Kinder werden zu Lebensrettern: Als ein kleiner Junge im Freibad in Lebensgefahr gerät, handeln vier Kinder sofort und retten ihm das Leben. Eine bewegende Geschichte über Zivilcourage, Geistesgegenwart und den Mut, im entscheidenden Moment zu handeln.
- Weltmeister mit über 80: Fußball-Leidenschaft kennt kein Alter. Eine deutsche Mannschaft hat in Australien in der Altersklasse Ü80 den WM-Titel geholt und damit gezeigt, dass Deutschland im Fußball doch noch Weltmeister kann. Die frischgebackenen Champions erzählen von ihrem außergewöhnlichen Triumph und ihrem Erfolgsrezept.
- Dem Käse hinterher zum Sieg: Steiler Hügel, rollender Käse und jede Menge Tempo: Tom Kopke hat das legendäre Käserennen in England bereits dreimal gewonnen. Im Studio erzählt er, warum er sich immer wieder einen extrem steilen Hang hinunterstürzt und wie man ausgerechnet darin zum Champion wird.
- Mann überlebt Horror-Flug: Als während eines Ryanair-Flugs ein Fenster platzt, gerät ein Mann in Lebensgefahr. Im Studio spricht er über die schlimmsten Minuten seines Lebens und seinen langen Kampf zurück ins Leben.