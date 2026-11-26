Welche Menschen, Ereignisse und Schicksale haben Deutschland 2026 bewegt? Zum 30. Mal blickt RTL (und RTL+) am 3. Dezember live ab 20:15 auf die großen und kleinen Momente des Jahres zurück. Moderator Steffen Hallaschka begrüßt dazu bei „2026! Menschen, Bilder, Emotionen“ live seine prominenten Panel-Gäste Laura Wontorra, Tim Mälzer und Paul Ronzheimer sowie die Menschen hinter den Schlagzeilen. Gemeinsam sprechen sie über die Highlights, Aufreger und Geschichten, die das Jahr geprägt haben – von den Landtagswahlen über Wal Timmy und die Fußball-WM bis hin zur Blockade der Straße von Hormus und dem Fall Fabian.