25 Jahre 9/11: Programmschwerpunkt auf ORF

Am 11. September 2001 steuern Terroristen der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida zwei Passagierflugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York, ein weiteres trifft das Pentagon bei Washington. Ein viertes entführtes Flugzeug stürzt in Pennsylvania ab. Fast 3.000 Menschen sterben. Dem 25. Jahrestag von 9/11 widmet der ORF einen multimedialen Schwerpunkt .

Raimund Löw, Peter Fritz, Hannelore Veit und Eugen Freund blicken zurück

Robert Reder war am 11. September 2001 mit anderen Studenten aus Linz auf dem Weg zur New Yorker Börse und konnte das Flugzeug beobachten, das in das World Trade Center raste. Aus Linz zugeschaltet erzählt der Oberösterreicher in „Guten Morgen Österreich“ (ORF 2, 11. September, 6.30 Uhr) über die erste Panik in der Stadt und dass er erst im Laufe des Tages realisiert hatte, wie knapp er dem Tod entronnen war. Im Studio berichtet Raimund Löw über seine Arbeit als ZIB-Moderator während der stundenlangen Sondersendungen. Peter Fritz leitete 2001 das ORF-Büro in Washington. Es schien ein ruhiger Arbeitstag zu werden, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Die ersten Live-Berichte vom rauchenden Pentagon erfolgten noch telefonisch, später berichtete er per Video und das rund um die Uhr.

In „Aktuell nach eins“ (13.30 Uhr) erzählt er von seinen persönlichen Erlebnissen und über die politischen Veränderungen nach 9/11. Die Katastrophe vom 11. September traf die Nachrichtenredaktionen unvorbereitet, aber kaum ein Sender im deutschen Sprachraum reagierte so schnell und umfassend wie der ORF. Es war mit 42 Stunden die längste Live-Berichterstattung in der Geschichte des ORF und für das ZIB-Duo Hannelore Veit und Eugen Freund eine Feuertaufe. Zum 25. Jahrestag von 9/11 blicken die beiden in „Hinter den Schlagzeilen“ (16.20 Uhr) auf die Terroranschläge in den USA zurück.