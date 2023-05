"Die Nanny" könnte bald ein TV-Comeback bekommen. Hauptdarstellerin Fran Drescher (65) hat großes Interesse an einer Reunion zum 30-jährigen Jubiläum der Serie im November, wie sie in einem Interview sagte. Die Schauspielerin, die in der 1990er-Jahre-Sitcom die legendäre Nanny Fran Fine spielte, sagte in der "Julie Mason Show" von SiriusXM, dass es dafür bereits Pläne gebe. Sie erklärte jedoch, dass der aktuelle Streik der Hollywood-Autoren die Dinge etwas komplizierter gemacht habe.

Vor Beginn des Streiks habe es Gespräche gegeben, so Fran Drescher, "um herauszufinden, was wir tun können, damit die Fans Spaß haben und es spannend ist". Nach dem Streik könne man wieder darüber nachdenken, wie eine "Nanny"-Reunion aussehen könnte, sagte die 65-Jährige weiter. "Wir haben viele Optionen auf dem Tisch und sind für alle irgendwie offen", fügte sie in der Show hinzu. Ob daraus auch mehr entsteht als eine einmalige Reunion?