3satPublikumspreis 2026: Diese Filme sind im Voting
Zuschauerinnen und Zuschauer sind dazu aufgerufen, ihren Lieblingsfilm zu wählen, wenn der 3satPublikumspreis sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der „TeleVisionale“ in Weimar präsentiert werden.
Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, durchgehend ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen. Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code, der hier heruntergeladen werden kann. Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der „TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar“ verkündet.
Die 10 Fernsehfilme im Überblick
- Samstag, 21. November 2026, 20.15 Uhr
Eine Nacht in Bangkok (NDR)
Regie: Rainer Kaufmann
Drehbuch: Sathyan Ramesh
u.a. mit Désirée Nosbusch, Matthias Brandt, Clara Vogt, Kim Riedle
Erstausstrahlung: 23.09.2026
Zehn Jahre lang hatten Katharina und Hektor keinen Kontakt mehr, als sie sich im Warteraum eines Untersuchungsgefängnisses wiedersehen. Ihre Ehe endete einst mit einem Knall. Nun steckt die gemeinsame Tochter Lilith in Schwierigkeiten.
- Samstag, 21. November 2026, 21.45 Uhr
Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen (NDR)
Regie: Carsten Gutschmidt
Drehbuch: Dirk Eisfeld
u.a. mit Jonathan Berlin, Katharina Stark, Francis Fulton-Smith, Wotan Wilke Möhring
Erstausstrahlung: 09.11.2025
Als der Auschwitz-Überlebende Ernst Michel die Pressetribüne im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes betritt, hält er die Nähe zu den Angeklagten, darunter Göring, kaum aus.
- Sonntag, 22. November 2026, 20.15 Uhr
Tatort Fackel (ARD/Degeto)
Regie: Rick Ostermann
Drehbuch: Tom Schilling, Sebastian Heeg
u.a. mit Melika Foroutan, Edin Hasanovic, Seyneb Saleh, Judith Engel, Gordana Boban
Erstausstrahlung: 22.03.2026
Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand in Frankfurt trifft Hamza Kulina auf einer Mahnwache seine Ex-Freundin wieder. Almila hat ihre Mutter in den Flammen verloren und kämpft seitdem unermüdlich für Gerechtigkeit.
- Sonntag, 22. November 2026, 21.45 Uhr
Neues Land (ZDF)
Regie: Esther Rauch
Drehbuch: Khyana el Bitar, Dörte Franke
u.a. mit Jördis Triebel, Jörg Schüttauf, Lucy Gartner, Ronald Zehrfeld, Naemi Florez
Erstausstrahlung: 26.10.2026
Die Geologin Ina Sedlitz kehrt nach vielen Jahren in ihr Heimatdorf Neukirch zurück – ein Ort, der sich vom ehemaligen Braunkohlerevier in ein beliebtes Tourismusziel verwandelt hat.
- Montag, 23. November 2026, 20.15 Uhr
Mama ist die Best(i)e (1/2) (ZDF)
Regie: Ute Wieland
Drehbuch: Uli Brée
u.a. mit Adele Neuhauser, Bernhard Schir, Stefanie Stappenbeck, Manuel Rubey, Fanny Krausz, Andreas Lust
Erstausstrahlung: 18.05.2026
Die steinreiche Gloria Almeda wird nach zehn Jahren Haft für den Mord an ihrem Gatten in die Freiheit entlassen. Die ehemalige Lebedame hat nur ein Ziel: Sie will den wahren Mörder finden.
- Montag, 23. November 2026, 21.45 Uhr
ACHT (ZDF)
Regie: Marie Kreutzer
Drehbuch: Marie Kreutzer
u.a. mit Regina Fritsch, Thomas Prenn, Verena Altenberger, Stefan Pohl, Zeynep Buyraç, Hilde Dallic
Erstausstrahlung: 05.08.2026
In Langenlois in Niederösterreich wird der angesehene und beliebte Radiologe Dr. Harald Wolf vor seinem eigenen Haus durch einen einzigen Schuss in die Brust getötet.
- Dienstag, 24. November 2026, 20.15 Uhr
Damen (BR)
Regie: Katharina Bischof
Drehbuch: Stefanie Kremser
u.a. mit Salka Weber, Şafak Şengül, Anja Herden, Patrick Isermeyer, Miriam Hie
Erstausstrahlung: 18.02.2026
Maya, eine unabhängige Frau in ihren Dreißigern, kämpft darum, ihre Balance zwischen mehreren Jobs und ihrem chaotischen Familienleben zu finden, während sie sich in einen Tänzer verliebt.
- Dienstag, 24. November 2026, 21.45 Uhr
Sturm kommt auf (1/2) (ZDF)
Regie: Matti Geschonneck
Drehbuch: Hannah Hollinger
u.a. mit Josef Hader, Sigi Zimmerschied, Verena Altenberger, Frederic Linkemann, Antonia Bill, Sebastian Bezzel, Susi Stach
Erstausstrahlung: 10.11.2025
Die beklemmende Darstellung des aufkommenden Faschismus in der Provinz anhand der bewegten, gleichermaßen berührenden Geschichte des Schusters Julius Kraus.
- Mittwoch, 25. November 2026, 20.15 Uhr
Olivia (ZDF)
Regie: Till Endemann
Drehbuch: David Ungureit
u.a. mit Johannes Hegemann, Arian Wegener, Annette Frier, Angelina Häntsch, Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge
Erstausstrahlung: 13.05.2026
Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg St. Pauli zur schillernden Travestieikone Olivia Jones aufzusteigen.
- Mittwoch, 25. November 2026, 21.45 Uhr
Blackbird (HR)
Regie: Max Zähle
Drehbuch: David Ungureit
u.a. mit Bjarne Mädel, Timothy Scannell, Nelly Hoffmann, Albert Lichtenstern, Juri Winkler
Erstausstrahlung: 30.09.2026
Morten Schumacher steht auf dem Zehnmeterturm eines verwitterten Freibads. Morgen soll er den Turm abreißen. Ausgerechnet er, dem dieser Ort mehr bedeutet als irgendjemandem sonst.