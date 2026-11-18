Ab Freitag, 20. November, 18.00 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, durchgehend ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen. Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code , der hier heruntergeladen werden kann. Am Freitag, 27. November, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der „TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar“ verkündet.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind dazu aufgerufen, ihren Lieblingsfilm zu wählen, wenn der 3satPublikumspreis sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026 , zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme , die bei der „TeleVisionale“ in Weimar präsentiert werden.

Die 10 Fernsehfilme im Überblick

Samstag, 21. November 2026, 20.15 Uhr

Eine Nacht in Bangkok (NDR)

Regie: Rainer Kaufmann

Drehbuch: Sathyan Ramesh

u.a. mit Désirée Nosbusch, Matthias Brandt, Clara Vogt, Kim Riedle

Erstausstrahlung: 23.09.2026

Zehn Jahre lang hatten Katharina und Hektor keinen Kontakt mehr, als sie sich im Warteraum eines Untersuchungsgefängnisses wiedersehen. Ihre Ehe endete einst mit einem Knall. Nun steckt die gemeinsame Tochter Lilith in Schwierigkeiten.

Samstag, 21. November 2026, 21.45 Uhr

Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen (NDR)

Regie: Carsten Gutschmidt

Drehbuch: Dirk Eisfeld

u.a. mit Jonathan Berlin, Katharina Stark, Francis Fulton-Smith, Wotan Wilke Möhring

Erstausstrahlung: 09.11.2025

Als der Auschwitz-Überlebende Ernst Michel die Pressetribüne im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes betritt, hält er die Nähe zu den Angeklagten, darunter Göring, kaum aus.

Sonntag, 22. November 2026, 20.15 Uhr

Tatort Fackel (ARD/Degeto)

Regie: Rick Ostermann

Drehbuch: Tom Schilling, Sebastian Heeg

u.a. mit Melika Foroutan, Edin Hasanovic, Seyneb Saleh, Judith Engel, Gordana Boban

Erstausstrahlung: 22.03.2026

Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand in Frankfurt trifft Hamza Kulina auf einer Mahnwache seine Ex-Freundin wieder. Almila hat ihre Mutter in den Flammen verloren und kämpft seitdem unermüdlich für Gerechtigkeit.

Sonntag, 22. November 2026, 21.45 Uhr

Neues Land (ZDF)

Regie: Esther Rauch

Drehbuch: Khyana el Bitar, Dörte Franke

u.a. mit Jördis Triebel, Jörg Schüttauf, Lucy Gartner, Ronald Zehrfeld, Naemi Florez

Erstausstrahlung: 26.10.2026

Die Geologin Ina Sedlitz kehrt nach vielen Jahren in ihr Heimatdorf Neukirch zurück – ein Ort, der sich vom ehemaligen Braunkohlerevier in ein beliebtes Tourismusziel verwandelt hat.

Montag, 23. November 2026, 20.15 Uhr

Mama ist die Best(i)e (1/2) (ZDF)

Regie: Ute Wieland

Drehbuch: Uli Brée

u.a. mit Adele Neuhauser, Bernhard Schir, Stefanie Stappenbeck, Manuel Rubey, Fanny Krausz, Andreas Lust

Erstausstrahlung: 18.05.2026

Die steinreiche Gloria Almeda wird nach zehn Jahren Haft für den Mord an ihrem Gatten in die Freiheit entlassen. Die ehemalige Lebedame hat nur ein Ziel: Sie will den wahren Mörder finden.

Montag, 23. November 2026, 21.45 Uhr

ACHT (ZDF)

Regie: Marie Kreutzer

Drehbuch: Marie Kreutzer

u.a. mit Regina Fritsch, Thomas Prenn, Verena Altenberger, Stefan Pohl, Zeynep Buyraç, Hilde Dallic

Erstausstrahlung: 05.08.2026

In Langenlois in Niederösterreich wird der angesehene und beliebte Radiologe Dr. Harald Wolf vor seinem eigenen Haus durch einen einzigen Schuss in die Brust getötet.

Dienstag, 24. November 2026, 20.15 Uhr

Damen (BR)

Regie: Katharina Bischof

Drehbuch: Stefanie Kremser

u.a. mit Salka Weber, Şafak Şengül, Anja Herden, Patrick Isermeyer, Miriam Hie

Erstausstrahlung: 18.02.2026

Maya, eine unabhängige Frau in ihren Dreißigern, kämpft darum, ihre Balance zwischen mehreren Jobs und ihrem chaotischen Familienleben zu finden, während sie sich in einen Tänzer verliebt.

Dienstag, 24. November 2026, 21.45 Uhr

Sturm kommt auf (1/2) (ZDF)

Regie: Matti Geschonneck

Drehbuch: Hannah Hollinger

u.a. mit Josef Hader, Sigi Zimmerschied, Verena Altenberger, Frederic Linkemann, Antonia Bill, Sebastian Bezzel, Susi Stach

Erstausstrahlung: 10.11.2025

Die beklemmende Darstellung des aufkommenden Faschismus in der Provinz anhand der bewegten, gleichermaßen berührenden Geschichte des Schusters Julius Kraus.

Mittwoch, 25. November 2026, 20.15 Uhr

Olivia (ZDF)

Regie: Till Endemann

Drehbuch: David Ungureit

u.a. mit Johannes Hegemann, Arian Wegener, Annette Frier, Angelina Häntsch, Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge

Erstausstrahlung: 13.05.2026

Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg St. Pauli zur schillernden Travestieikone Olivia Jones aufzusteigen.

Mittwoch, 25. November 2026, 21.45 Uhr

Blackbird (HR)

Regie: Max Zähle

Drehbuch: David Ungureit

u.a. mit Bjarne Mädel, Timothy Scannell, Nelly Hoffmann, Albert Lichtenstern, Juri Winkler

Erstausstrahlung: 30.09.2026

Morten Schumacher steht auf dem Zehnmeterturm eines verwitterten Freibads. Morgen soll er den Turm abreißen. Ausgerechnet er, dem dieser Ort mehr bedeutet als irgendjemandem sonst.