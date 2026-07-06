Zwischen dem 26. Juni und dem 5. Juli 2026 verzeichnete das 43. Filmfest München mehr als 95.000 Besuche bei rund 385 Filmvorführungen und rund 140 Veranstaltungen. Weltstars wie Sandra Hüller, Pawel Pawlikowski, Pedro Almodóvar, Toni Servillo, Noga Erez oder Ira Sachs kamen an den türkisblauen Isar Carpet. Zuletzt gab sich auch David Duchovny die Ehre, um mit dem CineMerit Award eine besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Wer zählte heuer sonst noch zu den Preisträgern?