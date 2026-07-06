43. Filmfest München: Finale mit Duchovny + alle Preisträger
Der „Akte X“-Star nahm in der bayrischen Hauptstadt zum Filmfest-Finale den CineMerit Award entgegen.
Zwischen dem 26. Juni und dem 5. Juli 2026 verzeichnete das 43. Filmfest München mehr als 95.000 Besuche bei rund 385 Filmvorführungen und rund 140 Veranstaltungen. Weltstars wie Sandra Hüller, Pawel Pawlikowski, Pedro Almodóvar, Toni Servillo, Noga Erez oder Ira Sachs kamen an den türkisblauen Isar Carpet. Zuletzt gab sich auch David Duchovny die Ehre, um mit dem CineMerit Award eine besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Wer zählte heuer sonst noch zu den Preisträgern?
Hauptpreise des Festivals
- CineCoPro Award (100.000 €)
- Film: „Strange River“ (Regie: Jaume Claret Muxart)
- Auszeichnung für: Die deutschen Ko-Produzent:innen Sophie Ahrens, Fabian Altenried und Kristof Gerega (Schuldenberg Films).
- CineMasters Award (10.000 €, bester internationaler Film)
- Film: „Von Scham und Geld“ von Visar Morina.
- CineVision Award (10.000 €, bester internationaler Nachwuchsfilm)
- Film: „A Girl Unknown“ von Jing Zou.
- CineRebels Award (15.000 €, beste Regieleistung / Formatsprenger)
- Film: „Hair, Paper, Water…“ von Nicolas Graux und Minh Quý Trương.
Nachwuchs- & Kritikerpreise
- CineKindl Award (3.000 €, bester Kinderfilm / Regie)
- Film: „Mein Sommer bei Nonna“ von Margherita Spampinato.
- Young Jury Award (2.000 €)
- Film: „Los Nadadores“ von Sol Iglesias SK.
- FIPRESCI-Preis (Internationaler Verband der Filmkritik)
- Film: „Schöne Seelen“ von Tom Schreiber (Sektion: Neues Deutsches Kino).
Förderpreis Neues Deutsches Kino
- Beste Regie: Ella Cieslinski und Nina Wesemann für „Erzähl mir dein Morgen“.
- Bestes Drehbuch: Susanne Heinrich für „Die miserable Mutter“ (inkl. Mentoring-Programm der Bavaria Fiction).
- Beste schauspielerische Leistung: Ricarda Seifried in „Erzähl mir dein Morgen“.
- Produzentische Leistung: Christoph Otto für „Die Ballade von Mittwoch auf Donnerstag“.
Audience Awards (Publikumspreise)
- Publikumspreis National: „Lieblingsmenschen - Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes & Amir“ von Helena Hufnagel.
- Publikumspreis International: „If Only the Year Had 364 Days“ von Almourad Aldeeb.
- CineKindl Audience Award: „Plitsch Platsch Forever!“ von Natascha Beller.