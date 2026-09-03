50 Jahre Biene Maja: Kino-Rückkehr des Originals

Schon als Maja auf die Welt kommt, ist sie anders als ihre Artgenossen. Kassandra, die Lehrerin, kann sich nur wundern: eine Biene, die Fragen stellt, noch bevor sie den ersten Schritt aus der Wabe in den Bienenstock macht. Aber Maja fragt nicht nur. Sie will die große aufregende Bienenwelt auch möglichst schnell kennenlernen. Wir können sie dabei nun im Kino wieder begleiten, wenn es heißt: „Die Biene Maja - Ihre schönsten Abenteuer“ . Der Film-Klassiker von 1976 wird nämlich neu digitalisiert gezeigt, um das 50-jährige Bienen-Jubiläum zu feiern. Hier der Trailer dazu:

Eine freche, wissbegierige Biene voller Übermut

Maja hält alle auf Trab, das bekommt auch die Lehrerin Kassandra alsbald zu spüren. Ihr aufgewecktes, aber unbedarftes Wesen bringt sie in die Gefahr, in ein Spinnennetz zu geraten. Dem Hummelgeneral keinen Respekt zu zollen, erweist sich auch nicht gerade als gelungener Schachzug. Doch Maja treibt nicht nur Unsinn, sie kann sich auch an simplen Dingen wie schönem Honiggeruch erfreuen oder mit Willy, ihrem besten Freund, einfach Fangen oder Verstecken spielen. Sie lernt Freundschaft als ein wertvolles Gut kennen, denn so mancher musste ihr schon mal aus der Patsche helfen.

Auf originelle Weise entspricht Maja der kindlichen Natur. Es wird den zuschauenden Kindern geradewegs eine Art Spiegel vorgehalten. Das Bienchen ist frech, neugierig, wissbegierig, schlau und manchmal eben auch ein wenig übermütig. Damit macht sie es ihrer Umwelt zwar nicht gerade leicht, aber ihr sonniges, hilfreiches und liebevolles Wesen lässt sie bald zum Sonnenschein der Wiese werden.

„Die Biene Maja - Ihre schönsten Abenteuer“ läuft ab 9. September 2026 wieder in unseren Kinos.