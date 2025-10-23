"50 Jahre Roland Kaiser": Kino-Debut einer Musiklegende
In "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik" schaut Roland Kaiser gemeinsam mit verschiedenen Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen auf das vergangene halbe Jahrhundert zurück und gibt nie dagewesene Einblicke in sein Leben sowie seinen Touralltag.
Im Rahmen seiner ausverkauften "RK50 I 50 Jahre – 50 Hits!"-Tournee im vergangenen Jahr wurde er filmisch begleitet. Die spektakuläre Show ist gemeinsam mit exklusiven Backstage-Einblicken seit dem 21. Oktober 2025 als Film im Kino zu sehen und feiert dann Anfang 2026 exklusiv bei Sky TV- und Streaming-Premiere.
Das Bühnenjubiläum wird entsprechend gewürdigt
Nachdem er 2022 mit dem Platin-veredelten Album "Perspektiven" nach 40 Jahren erstmals wieder auf Platz 1 der deutschen Charts zurückkehrte, war Roland Kaiser im vergangenen Sommer zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum vor fast einer halben Million begeisterter Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ausverkauften "RK50 I 50 Jahre – 50 Hits!"-Tournee zu erleben.
Der deutsche Ableger von Madame Tussauds würdigte das Gesamtwerk des in Berlin geborenen Künstlers mit einer eigenen Wachsfigur, bevor ihm Ende letzten Jahres seine insgesamt dritte Goldene Henne in der Rubrik "Ehrenpreis Musik" überreicht wurde. Und auch 2025 zeigt sich der charismatische Sänger und Entertainer wieder in kreativer Höchstform – u.a. mit der Veröffentlichung seines aktuellen Albums "Marathon" sowie einer neuen Arena- und Open Air-Tournee.