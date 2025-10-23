"50 Jahre Roland Kaiser": Kino-Debut einer Musiklegende

In "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik" schaut Roland Kaiser gemeinsam mit verschiedenen Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen auf das vergangene halbe Jahrhundert zurück und gibt nie dagewesene Einblicke in sein Leben sowie seinen Touralltag.

Im Rahmen seiner ausverkauften "RK50 I 50 Jahre – 50 Hits!"-Tournee im vergangenen Jahr wurde er filmisch begleitet. Die spektakuläre Show ist gemeinsam mit exklusiven Backstage-Einblicken seit dem 21. Oktober 2025 als Film im Kino zu sehen und feiert dann Anfang 2026 exklusiv bei Sky TV- und Streaming-Premiere.

