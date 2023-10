61. Viennale eröffnet mit ungarischem Drama "Magyarázat Mindenre"

Das offizielle Filmprogramm der Viennale 2023 wird erst am 10. Oktober veröffentlicht. Doch seit Donnerstag steht fest, mit welchen Werken der Filmreigen startet respektive endet.

Als Eröffnungsfilm in vier Festivalkinos parallel fungiert am 19. Oktober das ungarische Gesellschaftsdrama "Magyarázat Mindenre" (Explanation for Everything) von Gábor Reisz, in dem eine verpatzte Maturaprüfung zur Hetzjagd auf einen vermeintlich linken Lehrer führt.