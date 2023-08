Auch Österreich im Mittelpunkt

Und auch das österreichische Filmschaffen ist heuer stark vertreten, denkt man etwa an "Adentro mío estoy Bailando" von Leandro Koch und Paloma Schachmann, Martha Mechows "Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin", Sudabeh Mortezais Drama "Europa" oder Jessica Hausners Dystopie "Club Zero". Und auch Timm Krögers österreichische Koproduktion "Die Theorie von allem", die demnächst in Venedig ihre Weltpremiere begehen wird, ist auf der Viennale zu sehen.

Die detaillierten Infos zum Programm will man dann bei der offiziellen Pressekonferenz am 10. Oktober verkünden. Vier Tage später, am 14. Oktober, startet dann der Vorverkauf.