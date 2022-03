"7 Tage, 7 Köpfe" auf RTL ins Nachtprogramm verschoben

Die Neuauflage der RTL-Comedyshow "7 Tage, 7 Köpfe" wandert nach zuletzt schwächeren Quoten ins Nachtprogramm. Wie der Fernsehsender RTL mitteilte, wird die Sendung mit Moderator Guido Cantz schon am kommenden Wochenende nicht mehr am Samstagabend ausgestrahlt, sondern am Freitag - und zwar nach Mitternacht. Demnach wird das Anfang der Woche angekündigte Comeback des einstigen "7 Tage, 7 Köpfe"-Moderators Jochen Busse als Gast erst ab 0.35 Uhr zu sehen sein.