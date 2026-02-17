Die Erfolgsserie reißt nicht ab: Prime Video hat offiziell bestätigt, dass "7 vs. Wild" mit einer sechsten Staffel fortgesetzt wird. Wie aus einer Mitteilung des Streamingdienstes hervorgeht, soll die neue Ausgabe des Survival-Reality-Formats voraussichtlich im Herbst2026 erscheinen. Damit dürfen sich Fans des Überlebenskampfs in der Wildnis auf weiteren Nachschub freuen.

Der Zeitpunkt der Ankündigung kommt nicht von ungefähr. Die fünfte Staffel, die im Amazonas-Regenwald entstanden ist und bis Ende November 2025 ausgestrahlt wurde, hatte sich laut Prime Video direkt nach dem Start über mehrere Wochen hinweg an der Spitze der hauseigenen Charts gehalten - ein deutliches Zeichen dafür, dass das Konzept auch nach mehreren Ausgaben nichts von seiner Zugkraft eingebüßt hat.