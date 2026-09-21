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7 vs. Wild - Staffel 6: Das sind die Teilnehmer 2026

Sieben Personen in Outdoor-Kleidung und Hüten gehen gemeinsam über ein trockenes Feld.
21.09.26, 07:28
7 vs. Wild kehrt mit „Sierra El Diablo“ zu seinen Wurzeln zurück und stellt die Teilnehmer vor die ultimative Herausforderung

„7 vs. Wild“ Staffel 6 wurde in Xaraguá in der Dominikanischen Republik gedreht. Die raue Landschaft ist als Sierra El Diablo bekannt, „Gebirge des Teufels“. Temperaturen von bis zu 40 °C im Schatten, eine gefühlte Temperatur von über 50 °C, stacheliges Gelände voller Kakteen und eine gefährliche Tierwelt stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor extreme Herausforderungen. Trinkwasser ist nur schwer zugänglich, als Nahrung bleiben lediglich Kakteen, Taranteln und Skorpione. Die besonderen klimatischen, geografischen und biologischen Bedingungen machen Xaraguá damit zu einem anspruchsvollen Schauplatz für „7 vs. Wild“. Welche sieben Abenteuerlustige wagen die Challenge?

Das sind die 7 Teilnehmer von „7 vs. Wild“ Staffel 6 

Survival-Experte Ed Stafford, Host der Show, gibt im Video weitere Einblicke in die Bedingungen vor Ort.

Über 7 vs. Wild

Das Survival-Reality-Format wurde 2021 entwickelt und erstmals auf YouTube veröffentlicht. Nach fünf Staffeln verzeichnet das Format über 380 Millionen YouTube-Views. Seit der dritten Staffel ist 7 vs. Wild zusätzlich bei Prime Video verfügbar.

film.at, fs