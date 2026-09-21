7 vs. Wild - Staffel 6: Das sind die Teilnehmer 2026
„7 vs. Wild“ Staffel 6 wurde in Xaraguá in der Dominikanischen Republik gedreht. Die raue Landschaft ist als Sierra El Diablo bekannt, „Gebirge des Teufels“. Temperaturen von bis zu 40 °C im Schatten, eine gefühlte Temperatur von über 50 °C, stacheliges Gelände voller Kakteen und eine gefährliche Tierwelt stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor extreme Herausforderungen. Trinkwasser ist nur schwer zugänglich, als Nahrung bleiben lediglich Kakteen, Taranteln und Skorpione. Die besonderen klimatischen, geografischen und biologischen Bedingungen machen Xaraguá damit zu einem anspruchsvollen Schauplatz für „7 vs. Wild“. Welche sieben Abenteuerlustige wagen die Challenge?
Das sind die 7 Teilnehmer von „7 vs. Wild“ Staffel 6
- Simon Hegewald - Wander-Content-Creator
- Jang Ludi - Wildcard-Gewinner
- Tatjana Sabitzer - Elitesoldatin aus Österreich
- Mike Singer - Deutscher Singer-Songwriter
- Nika Sofie - Content-Creatorin
- Matthias Steiner - Ex-Gewichtheber,Olympia-Goldmedaillengewinner
- Rick Zabel - Ex-Radrennsportler, Sohn von Erik Zabel
Survival-Experte Ed Stafford, Host der Show, gibt im Video weitere Einblicke in die Bedingungen vor Ort.
Über 7 vs. Wild
Das Survival-Reality-Format wurde 2021 entwickelt und erstmals auf YouTube veröffentlicht. Nach fünf Staffeln verzeichnet das Format über 380 Millionen YouTube-Views. Seit der dritten Staffel ist 7 vs. Wild zusätzlich bei Prime Video verfügbar.