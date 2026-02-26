YouTuber Johannes Mickenbecker ( The Real Life Guys ) präsentiert die sechste Staffel und die Wildcard-Staffel und stellt das Konzept in einem ausführlichen Video auf dem YouTube-Kanal von 7 vs. Wild vor:

Nur wenige Tage nach der offiziellen Ankündigung der sechsten Staffel von 7 vs. Wild wurden nun weitere Details bekannt gegeben: Auf dem Weg zur regulären Staffel im Herbst wird es im Frühjahr 2026 erstmals eine eigenständige Wildcard-Staffel geben. Sieben Teilnehmer:innen aus der Community können sich beweisen — der/die Gewinner:in sichert sich einen Platz in der sechsten Staffel von 7 vs. Wild und tritt dort an der Seite der weiteren Teilnehmer:innen an.

So sind Bewerbungen für die Wildcard-Staffel möglich

Interessierte können sich ab sofort mit einem Video auf YouTube und Social Media unter dem Hashtag #7vswildcard bewerben.

Gesucht werden Menschen mit Fähigkeiten in den Bereichen Bushcraft, Outdoor, Adventure, und Survival. Die sieben Teilnehmer:innen werden von der Community ausgewählt — zusätzlich ist die Community aufgerufen, Vorschläge für die Challenges einzureichen.

Die Wildcard-Staffel führt die ausgewählten Teilnehmer:innen an die Drehorte vergangener Staffeln: Schweden (Staffel 1) und Panama (Staffel 2). Dort müssen sie sich Challenges stellen, die auf Momenten der früheren Staffeln basieren. Am Ende wird ein:e einzige:r Gewinner:in gekürt, der/die im Herbst bei der regulären sechsten Staffel von 7 vs. Wild dabei sein darf.