71. Berlinale: Filmfestspiele sind diesmal ein Summer Special

Zum Auftakt der Internationalen Filmfestspiele in Berlin ist an den Wert des Kinos erinnert worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten Filmtheater monatelang schließen. Kinos seien nicht nur für die Branche wichtig, sondern auch "für uns", sagte der künstlerische Leiter Carlo Chatrian am Mittwochabend, den 9. Juni, auf der Museumsinsel in der deutschen Hauptstadt. Es sei wichtig, Geschichten und Gefühle zu teilen.

Wegen der Pandemie waren die Filmfestspiele diesmal geteilt worden. Nach einem digitalen Branchentreff im März werden jetzt Filmvorführungen fürs Publikum nachgeholt. Alle Filmvorführungen finden draußen statt, an mehreren Orten der Stadt. Das Publikum benötigt Masken und einen Coronatest.