72. Berlinale kommt im Feber mit 2G-Plus

Die heurige Berlinale soll im Februar trotz gestiegener Infektionszahlen auch in Deutschland stattfinden - allerdings mit verschärften Regeln. Die Kapazitäten in den Kinos werden begrenzt, außerdem soll die 2G-plus-Regel gelten. "Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die durch den unberechenbaren Verlauf der Pandemie entstehen", teilte die Festivalleitung am 12. Jänner mit.

"Gleichzeitig meinen wir, dass die Kultur eine so elementare Rolle in der Gesellschaft spielt, dass wir den Aspekt nicht aus den Augen lassen möchten", hieß es weiters. Die nächste Ausgabe soll nun wie geplant am 10. Februar beginnen. Format und Konzept seien entsprechend der Pandemie verändert worden.