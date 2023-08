Wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten, sahen 86.530 Personen Filme in den Sälen und 60.400 die Projektionen auf Locarnos Piazza Grande. In allen Festivalbereichen sei die Besucherzahl höher ausgefallen als im vergangenen Jahr und die Zahl der Akkreditierungen von Branchenkennern sei um 31 Prozent gestiegen. Der scheidende Festival-Präsident Marco Solari wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, die Ergebnisse zeigten, dass Locarno für die Filmbranche aus strategischer Sicht weiter an Bedeutung gewinne.

Sehr gut an kam auch das musikalisch-künstlerische Begleitprogramm im Inneren eines großen Kreisverkehrs in Locarno, der "Rotonda by la Mobiliare". Dort wurden 105.000 Personen gezählt, was einem Anstieg von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.