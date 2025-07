In der Nacht vom 14. auf den 15. September werden in Los Angeles die diesjährigen Emmy-Awards verliehen. Komiker Nate Bargatze (46) moderiert. Jetzt hat die Academy of Television Arts & Sciences auch die Nominierungen bekannt gegeben . Die meisten Preischancen haben die umjubelte Satire "The White Lotus" , die düstere Sci-Fi-Serie "Severance" , das "The Batman"-Spin-off "The Penguin" sowie die Comedy-Serie "The Studio" , die einen Blick hinter die Kulissen Hollywoods wirft.

Nominierungen in der Drama-Kategorie

In der Königsdisziplin "Drama" sind neben "The White Lotus" und "Severance" auch die Endzeit-Serie "The Last of Us" und die "Star Wars"-Serie "Andor" nominiert. Die "The Last of Us"-Stars Bella Ramsey (21) und Pedro Pascal (50) gehen ebenso als Beste Hauptdarsteller einer Dramaserie ins Rennen um die begehrten Emmy-Awars wie das "Severance"-Hauptdarstellerduo Adam Scott (52) und Britt Lower.

Kathy Bates (77), die für das Reboot "Matlock" als Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie nominiert ist, schreibt mit 77 Jahren Geschichte als bislang älteste Preisanwärterin in dieser Kategorie.

Die Stars aus der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" sammeln indes in den Nebendarsteller-Kategorien Drama fleißig Emmy-Nominierungen ein. Bei den Männern können so Walton Goggins (53), Jason Isaacs (62), Sam Rockwell (56) und als Gaststar Scott Glenn (86) auf Preise hoffen, bei den Frauen Aimee Lou Wood (31), Carrie Coon (44) und Parker Posey (56). Insgesamt ist "The White Lotus" für 23 Emmy-Awards nominiert, "Severance" für 27.