9. Blue Danube Film Festival - Internationale Kurzfilme in Wien

Vom 21. bis 24. November 2026 präsentiert das Blue Danube Film Festival in Wien bei seiner neunten Ausgabe eine vielfältige Auswahl internationaler Kurzfilme. Aus rund 1.300 Einreichungen wurden Filme in sechs Kategorien ausgewählt: Spielfilm, Dokumentarfilm, Animation, Experimentalfilm, Studentenfilm und Super Short.

Spielorte und Spielzeiten

21.–22. November – Amerlinghaus, Eintritt frei

Im Kulturzentrum Spittelberg im Amerlinghaus (Stiftgasse 8, 1070 Wien) werden internationale Kurzfilme aus zahlreichen Ländern gezeigt.

Samstag, 21. November, 13:30–22:00 Uhr

Sonntag, 22. November, 14:00–22:00 Uhr

Der Eintritt ist frei. Kaffee, Tee und kleine Erfrischungen werden ebenfalls kostenlos angeboten.

23.–24. November – Schikaneder Kino

Im Schikaneder Kino (Margaretenstraße 22–24, 1040 Wien) stehen acht österreichische und vier ungarische Kurzfilme auf dem Programm. Im Anschluss an die Vorführungen finden Gespräche mit Filmschaffenden statt.

Montag, 23. November, 19:30 Uhr

Dienstag, 24. November, 19:30 Uhr

Das unabhängige Filmfestival verbindet seit neun Jahren Filmschaffende und Publikum aus verschiedenen Ländern. Weitere Veranstaltungen finden in Bratislava und Budapest statt.

Weitere Informationen zum Programm finden sich hier!