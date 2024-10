Eine politisch unverfängliche Wahl stand am 26. Oktober an. Die Kandidaten hießen nämlich Leuchtturm Podersdorf, Maria Taferl oder Bärenschützklamm. Am Nationalfeiertag (20.15 Uhr, ORF 2) wurde zum elften Mal live im Rahmen der Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" der schönste Ort des Landes gekürt. Wien trat mit der Stammersdorfer Kellergasse zur Wahl an.

Seit 2014 wurde dieser Wettstreit der geografischen Kleinode, der den Siegern in der Folge touristische Nachfragesteigerungen bescherte, die nicht immer hoch willkommen waren, gleich viermal von Vorarlberg gewonnen. Dreimal ging die Steiermark siegreich hervor. Die übrigen Gewinner kamen aus Tirol (Kaisertal, 2016), Oberösterreich (Schiederweiher, 2018) und zuletzt aus Kärnten (Burg Landskron). Im vergangenen Jahr waren bis zu 1,153 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei 37 Prozent Marktanteil dabei. 2024 konnte sich erstmals Salzburg mit der Gadaunerer Schlucht durchetzen.