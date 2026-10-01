„9 Plätze – 9 Schätze“ 2026: Diese 27 Plätze sind im Rennen
Die Schatzsuche kann auch 2026 beginnen! Die Vorauswahl mit dem Bundesländer-Voting steht an: Die insgesamt 27 Plätze der diesjährigen Schatzsuche werden vom 30. September bis 2. Oktober in „Bundesland heute“ und in den Regionalradios vorgestellt. Das Publikum kann dann ab 2. Oktober telefonisch oder per SMS darüber abstimmen, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in der Live-Show mit Armin Assinger und Barbara Karlich am 26. Oktober beim großen „9 Plätze – 9 Schätze“-Finale vertreten sein wird. Am 8. Oktober werden die jeweiligen Landessieger präsentiert. Welche besonderen Plätze stehen heuer zur Auswahl?
Die 27 Plätze der Schatzsuche 2026
- BURGENLAND
Brücke von Andau
Pfarrkirche Mariasdorf
Oggauer Seeberg
- KÄRNTEN
Weg der Liebe
Bleistätter Moor
Griffner Schlossberg
- NIEDERÖSTERREICH
Kamptal
Kellergasse Mailberg
Rax-Seilbahn
- OBERÖSTERREICH
Hutterer Böden
Wolfsschlucht Bad Kreuzen
Pöstlingberg
- SALZBURG
Schafberggipfel
Friedenskirche Hochgründeck
Wasserfallweg Lofer
- STEIERMARK
Riegersburg
Stift St. Lambrecht
Talbachklamm
- TIROL
Fotschertal
Rifflsee im Pitztal
Festung Kufstein
- VORARLBERG
Alpe Klesenza
St. Corneli
Tilisuna
- WIEN
Türkenschanzpark
Gloriette
Schulgarten Kagran
Nähere Informationen und die Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben die Übersichtsseite, die Teletextseite 326 sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese.