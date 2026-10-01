Die Schatzsuche kann auch 2026 beginnen! Die Vorauswahl mit dem Bundesländer-Voting steht an: Die insgesamt 27 Plätze der diesjährigen Schatzsuche werden vom 30. September bis 2. Oktober in „Bundesland heute“ und in den Regionalradios vorgestellt. Das Publikum kann dann ab 2. Oktober telefonisch oder per SMS darüber abstimmen, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in der Live-Show mit Armin Assinger und Barbara Karlich am 26. Oktober beim großen „9 Plätze – 9 Schätze“-Finale vertreten sein wird. Am 8. Oktober werden die jeweiligen Landessieger präsentiert. Welche besonderen Plätze stehen heuer zur Auswahl?