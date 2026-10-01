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„9 Plätze – 9 Schätze“ 2026: Diese 27 Plätze sind im Rennen

Die Moderatoren von „9 Plätze – 9 Schätze“ stehen lächelnd vor einem farbenfrohen Hintergrund mit dem Sendungslogo.
01.10.26, 07:20
Armin Assinger und Barbara Karlich präsentieren die 13. Ausgabe des ORF-Erfolgsformats.

Die Schatzsuche kann auch 2026 beginnen! Die Vorauswahl mit dem Bundesländer-Voting steht an: Die insgesamt 27 Plätze der diesjährigen Schatzsuche werden vom 30. September bis 2. Oktober in „Bundesland heute“ und in den Regionalradios   vorgestellt. Das Publikum kann dann ab 2. Oktober telefonisch oder per SMS darüber abstimmen, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in der Live-Show mit Armin Assinger und Barbara Karlich am 26. Oktober beim großen „9 Plätze – 9 Schätze“-Finale vertreten sein wird. Am 8. Oktober werden die jeweiligen Landessieger präsentiert. Welche besonderen Plätze stehen heuer zur Auswahl?

Die 27 Plätze der Schatzsuche 2026

Nähere Informationen und die Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben die Übersichtsseite, die Teletextseite 326 sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese.
 

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