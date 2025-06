Was wäre, wenn du eine Tür öffnen und durchschreiten könntest, um einen entscheidenden Moment aus deiner Vergangenheit erneut zu erleben? Diese unglaublich Möglichkeit bietet sich Margot Robbie ("Barbie") und Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin") in der kommenden Fantasy-Romanze "A Big Bold Beautiful Journey". Hier ist der Trailer dazu: