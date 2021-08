Am 11. August wurde der erste Trailer zu "A Journal for Jordan" veröffentlicht. Die Romanze basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte von Sergeant Charles Monroe King, der im Irak stationiert ist und dort ein Buch für seinen Sohn schreibt. Seine Frau Dana Canedy ist Redakteurin bei der "New York Times" und erinnert sich an die Beziehung zu King und dessen unendliche Liebe zu seinem Sohn.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Dana Canedy und wurde von Oscarpreisträger Virgil Williams für die Leinwand adaptiert. In den Hauptrollen sind Michael B. Jordan und die noch relativ unbekannte Chanté Adams zu sehen. Die Regie übernahm niemand geringeres als Denzel Washington, der auch als Produzent am Projekt beteiligt war.

Ein Kinostart ist für Weihnachten 2021 geplant.