"A Knight of the Seven Kingdoms": Wie viele Folgen, wann Finale?
Ser Duncan der Große und sein späterer Knappe Egg erleben Abenteuer bei einem Turnier. Wie ist der Episodenfahrplan?
Es muss nicht immer "Game of Thrones" oder "House of the Dragon" sein - auch die weniger bombastischen Abenteuer eines fahrenden Ritters und seines Knappen können für Unterhaltung sorgen, wenn George R. R. Martin dahintersteckt. Die "GoT"-Spin-off-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" kommt mit überschaubaren Folgen und eher geringer Laufzeit kurz und knackig daher. Wie ist er genaue Episodenfahrplan?
Wie viele Folgen hat "A Knight of the Seven Kingdoms"-Staffel 1?
Die Fantasy-Serie wird insgesamt 6 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht los ab 19. Jänner 2026 auf HBO Max- danach folgt jeweils montags eine weitere Folge. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 19. Jänner 2026: Episode 1 ("The Hedge Knight")
- 26. Jänner 2026: Episode 2 ("Hard Salt Beef")
- 2. Februar 2026: Episode 3 ("The Squire")
- 9. Februar 2026: Episode 4
- 16. Februar 2026: Episode 5
- 23. Februar 2026: Episode 6 (Finale)