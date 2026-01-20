"A Knight of the Seven Kingdoms": Wie viele Folgen, wann Finale?

Es muss nicht immer "Game of Thrones" oder "House of the Dragon" sein - auch die weniger bombastischen Abenteuer eines fahrenden Ritters und seines Knappen können für Unterhaltung sorgen, wenn George R. R. Martin dahintersteckt. Die "GoT"-Spin-off-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" kommt mit überschaubaren Folgen und eher geringer Laufzeit kurz und knackig daher. Wie ist er genaue Episodenfahrplan?