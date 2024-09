In einem ersten Trailer überrascht vor allem der "Aquaman"-Star mit einem Look im 80er-Jahre-Stil.

Am 3. April 2025 erscheint der Film "A Minecraft Movie" von Regisseur Jared Hess (45) in den Kinos. Jetzt veröffentlichte Warner Bros. Pictures den ersten Teaser-Trailer zur kommenden Videospiel-Verfilmung. Darin überrascht vor allem "Aquaman"-Darsteller Jason Momoa (45) in einem völlig ungewohnten Look. Der Hollywoodstar zeigt sich dort mit 80er-Jahre-Vokuhila und einer pinken Lederjacke an der Seite seines Schauspielkollegen Jack Black (55). "Alles, wovon man hier träumt, kann man auch machen", gibt Letztgenannter im Trailer gleich die Richtung für den kommenden Bauklötzchen-Blockbuster vor.

Im ersten Ausschnitt treffen Black und Momoa in ihren Rollen auf zahlreiche bekannte Objekte aus dem Spiel "Minecraft". Zur eigentlichen Story ist bislang allerdings noch nicht viel bekannt. Da "Minecraft" ein sogenanntes Sandbox-Spiel ohne echte Handlung ist, konnten sich die Macher nicht an einer Original-Vorlage bedienen. Nur so viel: Drei Kinder und Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa) werden durch eine Art Portal in die ungewöhnliche Klötzchenwelt katapultiert und müssen in ihrer neuen Umgebung zurechtkommen. Das Ziel: den Ausgang in die reale Welt finden. Unterstützt werden sie dabei vom Profi-Baumeister Steve (Black).

"Minecraft" ist das erfolgreichste Videogame in der Geschichte Neben den beiden wohl bekanntesten Darstellern des Films Black und Momoa sind in "A Minecraft Movie" unter anderem auch Emma Myers (22), Danielle Brooks (34), Sebastian Eugene Hansen und Jennifer Coolidge (63) mit von der Partie. Mit seinem jüngsten Engagement hat Black seinen Status als Hollywoods beliebtester Schauspieler für Computerspiele-Verfilmungen einmal mehr gefestigt. Er wirkte bereits in "The Super Mario Bros. Movie" und "Borderlands" mit. Auch in "Jumanji: The Next Level" und "Jumanji: Willkommen im Dschungel" wird Black in eine Videospiel-Welt hineingezogen. Das Computerspiel "Minecraft" ist mit rund 300 Millionen verkauften Exemplaren das mit Abstand erfolgreichste Game in der Geschichte der Videospiele und hat aktuell zirka 140 Millionen monatliche User weltweit. Das Spiel kam 2011 auf den Markt und hat bislang zahlreiche Ableger hervorgebracht.