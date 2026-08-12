„A New Dawn“-Trailer: Anime-Meisterwerk kommt ins Kino

Die japanisch-französische Anime-Produktion wurde von der Kritik in höchsten Tönen gefeiert. „A New Dawn“ erlebte Anfang des Jahres auf der 76. Berlinale als einziger Anime im Wettbewerb seine Weltpremiere. Yoshitoshi Shinomiya, der neben der Regie auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, ist unter anderem bekannt für die gelungene Umsetzung der Rückblenden im gefeierten Anime-Film „Your Name.“ Zur Einstimmung auf das neue Werk folgt hier der Trailer :

Worum geht es in „A New Dawn“?

Die Feuerwerksfabrik Obinata, die einst in einem üppig grünen Waldgebiet lag, soll per Verwaltungsbeschluss am nächsten Tag abgerissen werden; vorgesehen ist die Verlängerung einer Präfekturstraße quer durch das Gelände. Seit vier Jahren hat sich Keitaro in der stillgelegten Fabrik eingeschlossen und stellt dort ganz allein Feuerwerkskörper her. Er hat sich in den Kopf gesetzt, die Arbeit seines Vaters an der legendären Feuerwerksbombe »Shuhari« fortzuführen. Unerwartet erhält er dabei Hilfe von der Jugendfreundin Kaoru. Diese hatte sein Bruder – der inzwischen selbst für die Stadt arbeitet – eigentlich angeheuert, um Keitaro aus dem Haus zu bekommen. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit: Schaffen die beiden es, hinter das Geheimnis der Shuhari zu gelangen, ehe das Vermächtnis der Obinatas der Stadtplanung zum Opfer fällt?

„A New Dawn“ startet am 15. Oktober 2026 in unseren Kinos.