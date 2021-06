"A Quiet Place": So kamen die Monster auf die Erde

Aliens

"Sie sind Aliens. Sie sind von einem anderen Planten. Die meisten Alien-Filme handeln von Angriffen. Ich fand die Idee interessant, die Geschichte eines Angreifers zu erzählen, der in ein neues Ökosystem geworfen wird. Es ist so, als würde man Wölfe in eine Kindertagesstätte lassen", so Krasinski. Er arbeitete eng mit dem VFX Studio ILM zusammen, um den richtigen Look für die Monster zu kreieren.

"Sie sind eine perfekte Maschine. Wenn sie auf einem Planeten gelebt haben, auf dem es keine Menschen und kein Licht gab, dann konnten sie sich bei der Nahrungssuche nur auf ihr Gehör verlassen. Sie haben auch Wege gefunden, um sich vor Gefahren zu schützen, deshalb sind sie kugelsicher."