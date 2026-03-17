Die zentralen Darstellerinnen und Darsteller für den dritten Teil der "A Quiet Place"-Reihe sind offenbar gefunden. Das lässt ein Instagram-Beitrag von John Krasinski (46) vermuten. Der Schauspieler, Produzent und Regisseur ist der Kopf hinter den Horror-Thrillern.

Mit einem Bild von sieben Drehbüchern, auf die die Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler gedruckt sind, bestätigt Krasinski, wer aus der "A Quiet Place"-Familie zurückkehrt und wer neu hinzustößt. Wieder mit dabei ist allen voran Emily Blunt (43), Hauptdarstellerin der Reihe und gleichzeitig die Ehefrau Krasinskis.

Auch Cillian Murphy (49), der in "A Quiet Place 2" auftrat, wird zurückkehren - genauso wie Millicent Simmonds (23) und Noah Jupe (21), die seit dem ersten Film Teil des Casts sind. Hinzustoßen werden der unter anderem aus "Blood & Sinners" bekannte Jack O'Connell (35), Jason Clarke (56) und Katy O'Brian (37).