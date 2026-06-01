Regisseur Grégoire Vigneron ("Der kleine Nick") schickt in seiner turbulenten Komödie "Ab durch die Mitte - Mit Vollgas durch Paris" voller Wendungen und Missverständnisse ein ungleiches Duo auf eine wilde Fahrt durch die Nacht: Rayane Bensetti ("Voilà, Papa! – Der fast perfekte Schwiegersohn") stolpert als Dieb wider Willen in ein wahnwitziges Abenteuer, während "Monsieur Claude"-Star Christian Clavier als gerissener Schlosser Hippolyte großes Chaos stiftet. Was die beiden alles erwartet, zeigt uns gleich mal der Trailer :

Worum geht es in "Ab durch die Mitte"?

Hippolyte (Christian Clavier) ist kein gewöhnlicher Schlüsseldienstmann: Sein großes Ego, seine noch größere Klappe und seine lockere Hand für fragwürdige Lösungen verwandeln jedes noch so kleine Problem gerne in absolutes Chaos. Als ihn der junge Bauingenieur Stan (Rayane Bensetti) in höchster Not engagiert, klingt der Job eigentlich simpel: Eine Tasche mit einer Million Euro Schwarzgeld soll unbemerkt zurück in einen Firmentresor. Stan hatte sie im Affekt geklaut, nachdem ihm sein tyrannischer Chef die sicher geglaubte Beförderung verweigerte – nur um kurz darauf zu erfahren, dass er den Posten nun doch bekommen soll. Blöd nur, dass er da mit seiner Freundin Marine und der Million schon fast auf dem Weg zum Flughafen ist. Was folgt, ist eine geheime Rückgabeaktion, die mit Hippolyte am Steuer selbstverständlich in ein herrlich chaotisches Himmelfahrtskommando ausartet.