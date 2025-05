Seit 7. Mai 2025 laufen in München und Umgebung die Filmarbeiten zu den letzten beiden Münchner "Tatort"-Ausgaben mit Batic (Nemec) und Leitmayr (Wachtveitl): "Unvergänglich" (Arbeitstitel). Bis 16. Juli sollen die Szenen der Doppelfolge im Kasten sein. Die Ausstrahlung im Ersten ist für 2026 geplant, einen genaueren Termin gibt es bislang nicht.

Zudem in den beiden "Unvergänglich"-Teilen zu sehen: Lara Feith, Daniel Noël Fleischmann, Stefan Betz, Maxi Schafroth, Max Schmidt, Eva Karl Faltermeier, Gerhard Wittmann, Niklas Mitteregger und Johanna Bittenbinder.

Nach rund 35 gemeinsamen Dienstjahren stehen die beiden Ermittler vier Tage vor der Rente, doch dann wird eine weibliche Leiche unter dem Münchner St.-Quirin-Platz gefunden - verbrannt. Bei ihrem letzten Fall vor der wohlverdienten Pensionierung müssen Ivo Batic und Franz Leitmayr ein mörderisches Phantom jagen, das durch Münchner Mietwohnungen schleicht und die Stadt in Panik versetzt. Aber wie sollen sie den Fall lösen, ohne das Opfer identifizieren zu können? Um den Täter zu schnappen, überschreiten sie ihre dienstlichen Grenzen - schließen aber die falschen Schlüsse.

Buvak ist der Neue

Ab 2026 übernimmt der Schauspieler Carlo Ljubek (48) den Münchner "Tatort" in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Nikola Buvak. Er ist bekannt durch seine Hauptrollen in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde" und in Caroline Links ZDF-Serie "Safe". Ferdinand Hofer (32) bleibt der Münchner Mordermittlung als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann erhalten.