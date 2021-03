"Ace Ventura 3" bei Amazon Prime – hoffentlich mit Jim Carrey

Ein tierischer Erfolg

Vor 27 Jahren kam "Ace Ventura: Pet Detective" in die Kinos und verschaffte Carrey den Durchbruch. 1995 folge dann mit dem in Afrika spielenden "Ace Ventura: When Nature Calls" ein ebenso erfolgreiches Sequel, und Wendungen wie "Alrighty then," "lahoo-se-her" oder "do NOT go in there" zählen zu den am meisten verbreiteten Filmzitaten. Und wer von uns hätte jemals diese Szene wieder vergessen können?