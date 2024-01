In der jüngsten "Star Wars"-Trilogie hat er zweifellos die interessanteste Figur verkörpert. Die Rede ist von Adam Driver als Kylo Ren aka. Ben Solo. Der finstere Bösewicht wird als neuer Darth Vader eingeführt, durchläuft aber im Zuge der Handlung eine sensationelle Entwicklung, die ihn zuletzt der dunklen Seite der Macht den Rücken kehren lässt. Leider kann er sein Wirken auf der hellen Seite nicht lange genießen, denn zum Finale von "The Rise of Skywalker" stirbt er (Sorry, Spoiler!).