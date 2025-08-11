Adieu, Mörtel! - In memoriam Richard Lugner: TV-Tipp zum Todestag

Sein Todestag jährt sich zum ersten Mal: Richard "Mörtel" Lugner, der beliebte Society-Star und Baumeister der Nation verstarb am 12. August 2024. Er liebte das Leben in der Öffentlichkeit und es gibt wohl niemanden in Österreich und Deutschland, der ihn nicht kannte. Er sorgte mit seinen ATV-Formaten, seiner Anwesenheit am Society-Parkett und speziell am Opernball für Aufsehen und Unterhaltung. Mit seiner unnachahmlichen Art war er stets für seine Fans und Medien da und erfüllte alle Wünsche.

In der Doku "Adieu, Mörtel! - In memoriam Richard Lugner" am Dienstag, 12. August 2025 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV, gibt es nun einen Rückblick auf das schillernde Leben. Freunde und Wegbegleiter:innen kommen zu Wort und erinnern sich an den Society-Löwen.