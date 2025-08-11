Adieu, Mörtel! - In memoriam Richard Lugner: TV-Tipp zum Todestag
Sein Todestag jährt sich zum ersten Mal: Richard "Mörtel" Lugner, der beliebte Society-Star und Baumeister der Nation verstarb am 12. August 2024. Er liebte das Leben in der Öffentlichkeit und es gibt wohl niemanden in Österreich und Deutschland, der ihn nicht kannte. Er sorgte mit seinen ATV-Formaten, seiner Anwesenheit am Society-Parkett und speziell am Opernball für Aufsehen und Unterhaltung. Mit seiner unnachahmlichen Art war er stets für seine Fans und Medien da und erfüllte alle Wünsche.
In der Doku "Adieu, Mörtel! - In memoriam Richard Lugner" am Dienstag, 12. August 2025 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV, gibt es nun einen Rückblick auf das schillernde Leben. Freunde und Wegbegleiter:innen kommen zu Wort und erinnern sich an den Society-Löwen.
Rückblick von Simone Lugner
Auch mit 91 Jahren war Mörtel nicht zu bremsen. Volle Agenda bis zum Schluss: Ob pompöse Geburtstagsfeier, Faschingsauftakt in der „Lugner City" oder Münchner Oktoberfest, er nahm alle Termine wahr. Am 1. Juli 2024 feierte er die Traumhochzeit mit seinem "Bienchen" Simone. Am 31. August 2024 nahm dann eine Nation Abschied, als die Begräbnisfeierlichkeiten im TV & Livestream übertragen wurden und Richard Lugner seine letzte Ruhe am Grinzinger Friedhof fand.
Auch Simone Lugner blickt auf das Leben mit ihrem Mann zurück: Sie nimmt am 12. August bereits um 5:30 Uhr auf der Café Puls-Couch Platz. Im Gespräch mit PULS 4-Societyexpertin Kathi Frühling gibt sie Einblicke in ihr Seelenleben ein Jahr nach dem tragischen Verlust ihres Richard und erzählt, welche Zukunftspläne sie hat.