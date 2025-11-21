Schon in wenigen Tagen lädt Florian Silbereisen (44) wieder zu seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter". Inzwischen ist ein ganzer Schwung an prominenten Gästen enthüllt worden, die am 29. November 2025 ab 20:15 Uhr im Ersten sowie auf ORF2 gemeinsam mit dem Moderator und Entertainer die besinnliche Zeit einläuten werden.

Viele Stammgäste der Shows von Silbereisen werden sich hierfür auch im Congress Centrum Suhl einfinden. Darunter etwa Andrea Berg, Howard Carpendale, Andy Borg, Semino Rossi sowie Ross Antony. Auch die Band Unheilig, die erst kürzlich nach jahrelanger Pause ihr Comeback feierte, ist mit dabei.