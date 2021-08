Taliban in Kabul

Sie veröffentlichte den Brief bereits am 13. August, als die Taliban kurz davor standen, Kabul einzunehmen. Nachdem Präsident Ashraf Ghani nach floh, erlangten sie am 15. August schließlich endgültig die Macht über die afghanische Hauptstadt.

Karimi ist die erste und einzige Frau in Afghanistan mit einem Doktortitel in Filmregie und die Vorsitzende des wichtigsten staatlichen Filmunternehmens Afghan Film. Ihr Film "Hava, Maryam, Ayesha," ein Drama über Schwangerschaft und Abtreibung in Afghanistan, wurde 2019 auf den Filmfestspielen von Venedig präsentiert.

Filmemacher wie Mark Cousins, Vivek Ranjan Agnihotri (The Tashkent Files), Anurag Kashyap (Gangs of Wasseypur) and Leena Manimekalai (Maadathy: An Unfairy Tale), haben via Twitter bereits ihre Unterstützung für Karimi zugesagt.