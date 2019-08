"Agent King": Elvis wird zum Helden einer Netflix-Serie

Elvis lebt! Zum 42. Todestag des King of Rock 'n' Roll am vergangenen Freitag kündigte Netflix die neue Serie "Agent King" an. In der Anmiationsserie für Erwachsene wird Elvis Presley neben seiner Karriere als Rockstar auch noch Superagent für den US-Geheimdienst. Als Superspion mit Jet-Pack statt weißem Jump-Suit kämpft er für Gerechtigkeit und gegen die finsteren Mächte, die seinem geliebten Heimatland schaden wollen. Schöpfer und Produzenten der Serie sind laut Deadline Hollywood Priscilla Presley und der Produzent John Eddie.

"Schon als kleiner Junge hat Elvis davon geträumt, als Superheld das Verbrechen zu bekämpfen und die Welt zu retten – Agent King lässt ihn genau das tun", sagte Priscilla Presley, die ehemalige Frau von Elvis. Gemeinsam mit dem Autor und Produzenten John Eddie wird sie als Ausführende Produzentin von "Agent King" agieren. Showrunner und Autor der kommenden Netflix-Serie wird Mike Arnold sein, bekannt durch die Serie "Archer".