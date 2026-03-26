Zum 20. Jubiläum der Kultserie "Hannah Montana" lässt Airbnb Fanträume wahr werden: Das legendäre Anwesen in Malibu öffnet erstmals seine Türen für Gäste. Wer schon immer mal einen Blick in den berühmtesten Kleiderschrank der TV-Geschichte werfen wollte, hat jetzt die Chance. Das Haus kombiniert kalifornisches Strandfeeling mit dem glitzernden Popstar-Lifestyle von Hannah Montana.

Zwischen dem 6. und 16. April können Fans eine von zehn exklusiven Übernachtungen ergattern – und das völlig kostenlos! Der Clou: Neben dem direkten Strandzugang wartet eine Karaoke-Maschine für die größten Hits und ein begehbarer Kleiderschrank voller Pailletten und Original-Looks auf die Besucher.