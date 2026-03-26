Dank Airbnb: Übernachten im echten Hannah-Montana-Strandhaus
Zum 20. Jubiläum der Kultserie "Hannah Montana" lässt Airbnb Fanträume wahr werden: Das legendäre Anwesen in Malibu öffnet erstmals seine Türen für Gäste. Wer schon immer mal einen Blick in den berühmtesten Kleiderschrank der TV-Geschichte werfen wollte, hat jetzt die Chance. Das Haus kombiniert kalifornisches Strandfeeling mit dem glitzernden Popstar-Lifestyle von Hannah Montana.
Zwischen dem 6. und 16. April können Fans eine von zehn exklusiven Übernachtungen ergattern – und das völlig kostenlos! Der Clou: Neben dem direkten Strandzugang wartet eine Karaoke-Maschine für die größten Hits und ein begehbarer Kleiderschrank voller Pailletten und Original-Looks auf die Besucher.
Die wichtigsten Details im Überblick
Das Malibu-Haus war in der Serie der zentrale Rückzugsort, an dem sich Miley Stewarts Identitäten begegneten. Genau dieses Gefühl greift auch der Aufenthalt auf Airbnb auf. Gäste wohnen nur wenige Schritte vom Ozean entfernt und bewegen sich in einem Setting, in dem Freundschaft, Musik und das Leben zwischen Alltag und Berühmtheit zusammenkommen. Im Inneren des Hauses wartet der ikonische Kleiderschrank, gefüllt mit glitzernden Bühnenoutfits, Pailletten-Oberteilen, auffälligen Accessoires und typischen Looks aus Hannahs Popstar-Welt.
- Buchungsstart: 26. März 2026, 15:00 Uhr (MEZ) unter diesem Link
- Zeitraum: 6. bis 16. April 2026.
- Kosten: Übernachtung ist gratis (Anreise muss selbst gezahlt werden).
- Kapazität: Max. 4 Personen pro Aufenthalt.