30 Jahre Vollgas und Action auf der Autobahn. Seit dem Startschuss am 12. März 1996 ist " Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" untrennbar mit Semir Gerkhan (Erdoğan Atalay) und bahnbrechender Action verbunden. Als Wegweiser des deutschen Action-Genres blickt das Format nun auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Pünktlich zum Jubiläum wird die Saga auf RTL+ fortgesetzt: Am 11. März 2026 erscheinen zwei neue Spielfilme in Spielfilmlänge (je 90 Minuten), die den gewohnten Mix aus rasanten Stunts und tiefgreifenden Emotionen bieten.

Die beiden neuen Fälle "Cobra 11"-Fälle "Blutsbande" und "Die Jägerin"

Das Team, bestehend aus Semir und Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein), steht vor existenziellen Krisen:

In "Blutsbande" gerät Vickys Privatleben völlig aus den Fugen, als sie am Tatort ihren sterbenden Vater identifizieren muss. Zwischen tiefer Trauer und aufkeimendem Zorn führt die Ermittlung direkt in die Machenschaften eines einflussreichen Clans und deckt düstere Familiengeheimnisse auf.

In "Die Jägerin" dreht sich das Blatt: Durch gefälschtes Beweismaterial geraten die Kommissare selbst ins Visier der Justiz. Während die Mafia ihnen im Nacken sitzt und die interne Ermittlung die Schlinge zuzieht, beginnt ein verzweifelter Kampf um die eigene Ehre und das nackte Überleben.