Alec Baldwin gibt als Donald Trump bei SNL seinen Wahlsieg bekannt

Jim Carrey, der in der Show eigentlich Joe Biden verkörpert, ließ es sich nicht nehmen, ein klassisches Ace-Ventura-"Loser" in die Richtung von Donald Trump zu schicken. Es scheint eine echte Genugtuung für ihn und Kollegin Maya Rudolph zu sein, die in "Saturday Night Live" als Kamala Harris auftritt.

Aber auch Donald Trump kommt in dem Sketch auf seine Kosten: In der Realität hat der amtierende US-Präsident seine Niederlage bislang nicht anerkannt und besteht darauf, der wahre Sieger zu sein – auch in "Saturday Night Live" behauptet Alec Baldwin in seiner Rolle, die Wahl tatsächlich gewonnen zu haben und das Ergebnis anfechten zu wollen, ehe er eine sentimentale Version von "Macho Man", einem Song der Village People, am Flügel zum Besten gibt.