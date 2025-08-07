"All das Ungesagte zwischen uns"-Trailer: Neue Hoover-Verfilmung

Eine weitere Bestseller-Verfilmung von Colleen Hoover kommt nun bald in unsere Kinos. Das Werk erzählt eine Mutter-Tochter-Geschichte, wobei das Leben der beiden Frauen durch einen Schicksalsschlag auf die Probe gestellt wird. Ein bewegendes Drama über Familie, Verlust und Neubeginn. Hier ist der Trailer zu "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" :

Darum geht es in "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You"

Der Film erzählt die parallel verlaufenden Geschichten von Morgan Grant (Allison Williams), einer jungen Mutter, und ihrer 16-jährigen Tochter Clara (Mckenna Grace), deren Welt von einer verheerenden Familientragödie erschüttert wird. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.

Die Regie hat Josh Boone ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter") übernommen.