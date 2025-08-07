"All das Ungesagte zwischen uns"-Trailer: Neue Hoover-Verfilmung
Eine weitere Bestseller-Verfilmung von Colleen Hoover kommt nun bald in unsere Kinos. Das Werk erzählt eine Mutter-Tochter-Geschichte, wobei das Leben der beiden Frauen durch einen Schicksalsschlag auf die Probe gestellt wird. Ein bewegendes Drama über Familie, Verlust und Neubeginn. Hier ist der Trailer zu "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You":
Darum geht es in "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You"
Der Film erzählt die parallel verlaufenden Geschichten von Morgan Grant (Allison Williams), einer jungen Mutter, und ihrer 16-jährigen Tochter Clara (Mckenna Grace), deren Welt von einer verheerenden Familientragödie erschüttert wird. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.
Die Regie hat Josh Boone ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter") übernommen.
Das Hoover-Phänomen
Colleen Hoover ist ein kulturelles Phänomen. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Büchern ist sie die meistverkaufte Autorin der Welt. Ihr Buch „Nur noch ein einziges Mal“, das in 43 Sprachen veröffentlicht wurde, war das meistverkaufte Buch des Jahres 2022 und stand über 90 Wochen auf der Bestsellerliste der „New York Times“. "Regretting You” zählt zu den meistgelesenen Büchern der letzten zehn Jahre auf Kindle Unlimited in den USA. Hoover wurde zu einer der TIME 100 Most Influential People of 2023 ernannt.
Wann ist "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" zu sehen?
Das Hoover-Drama startet am 23. Oktober 2025 in unseren Kinos.