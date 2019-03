Alle 12 Batman-Kinofilme im film.at-Ranking

5. Batman (1989)

Tim Burtons "Batman" war 1989 ein kommerzieller Megahit. Begleitet von einer bis dahin beispiellosen Marketing- und Merchandising-Kampagne war der Film ein erster Vorgeschmack auf die Hollywood-Blockbuster, die das Superhelden-Genre heute am laufenden Band generiert. Das gelb-schwarze Batman-Logo ist seitdem mindestens so populär wie das gelb-rote Superman-Emblem. Davon abgesehen rückte Burton den düsteren Superhelden auch für ein breites Publikum wieder in das richtige Licht. Allerdings beschränkte sich die düstere Tonalität bei Burton eher auf das Visuelle: Film-Noir-Elemente und ein Gotham City das an Fritz Langs "Metropolis" erinnert. Die Charaktere waren teilweise noch recht schrill, insbesondere der von Jack Nicholson gespielte Joker orientierte sich nach wie vor stark an der Darstellung von Cesar Romero in der populären 60s-Serie.