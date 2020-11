Alles, was wir über den "Gossip Girl"-Reboot wissen

Neue Gesichter, alte Stimme

Laut Informationen von "The Wrap" wird Kristen Bell wieder als Erzählerin fungieren. Bells Stimme war in allen 121 Episoden zu hören und hat vor allem mit ihren englischen Schlussworten "You know you love me, XOXO, Gossip Girl," Kultstatus erreicht.

Obwohl keiner der ehemaligen Darsteller am Reboot beteiligt sein wird, ist mit Eric Daman der langjährige Kostümbildner der Serie wieder mit an Bord. Neben seiner spannenden Handlung schaffte es "Gossip Girl" vor allem auch durch den Kleidungsstil der Figuren Akzente in der Popkultur zu setzen. Wie viele Folgen und Staffeln der Reboot haben wird, ist noch nicht bekannt.