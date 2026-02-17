Free-TV-Premieren: Diese 2 neuen "Alpentod"-Fälle kommen
Mord und Totschlag vor der malerischen Kulisse des Salzburger Landes: Mit zwei neuen spannenden Fälle der Krimireihe „Alpentod“, eine Ko-Produktion von ServusTV und RTL, geht es im März 2026 in die nächste Runde mit dem starbesetzten Ermittlertrio Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber. Das wissen wir zu den Folgen "Tiefe Schluchten" und "Im ewigen Eis".
Darum geht es in "Alpentod – Tiefe Schluchten"
Hauptkommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres) soll mit ihrem Kollegen Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) das Verschwinden eines Touristen aus einer beliebten Klamm untersuchen. Doch bevor die Suche beginnen kann, wird Birgit zu einer anderen Unglücksstelle gerufen: Ein abgelegenes Holzhaus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, in den Trümmern wurde eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche entdeckt. Vor Ort trifft Birgit auf den völlig aufgelösten Wenzel Hölzner (Christoph Luser). Er ist überzeugt, dass es sich bei der Leiche um seinen Cousin Theo handelt, der mit seiner Frau im Haus lebte und am Morgen die Therme reparieren wollte.
Da die Spurensicherung durch den Löschschaum der Feuerwehr erschwert ist, stößt die forensische Archäologin Dr. Maire Sonnleitner (Salka Weber) aus Salzburg zum Ermittlerteam. Schnell entdeckt sie Hinweise auf einen Mord, zudem findet sie Blutspuren, die nicht mit der DNA des Brandopfers übereinstimmen. Die Ermittlungen führen das wiedervereinte Trio in ein Netz aus widersprüchlichen Aussagen und verdeckten Intrigen. Die Situation eskaliert, als Jonas und Marie bei weiteren Nachforschungen in Lebensgefahr geraten. Spätestens jetzt ist klar: Der Täter ist noch aktiv und bereit, erneut zuzuschlagen.
"Alpentod – Tiefe Schluchten" ist am 14. März 2026 ab 20:15 auf ServusTV zu sehen.
Darum geht es in "Alpentod – Im ewigen Eis"
Hauptkommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres) und ihr Kollege Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) werden zu einem alpinen Geröllfeld nahe der kleinen Dorfgemeinde Maisching gerufen. Dort wurde die Leiche von Timo Aichinger gefunden, der erst vor kurzem nach zwölf Jahren in seine Heimat zurückgekehrt war. Zeitgleich sorgt auf dem Gletscher ein spektakulärer Fund für Aufsehen: Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber) hat mit ihrem Team eine "Ötzine" entdeckt – eine mehrere tausend Jahre alte Leiche, die zum medialen Großereignis gerät. Doch als KTU-Kollege Ebersbach verletzt ausfällt, springt Marie kurzfristig in Birgit und Jonas‘ Fall ein.
Schnell ist klar: Timos Tod war kein Unfall, sondern Mord. Birgit und Jonas befragen Timos Schwester Lisa Aichinger (Hilde Dalik), eine örtliche Tierärztin, die sich keinen Grund für die Tat erklären kann. Auch die verschwiegene Dorfgemeinde bringt die Ermittlungen nicht weiter, Bürgermeisterin Friederike Roth (Johanna Orsini) setzt alles daran, negative Schlagzeilen zu vermeiden. Doch nach und nach bröckelt die Fassade und das Ermittler-Trio stößt auf eine Vergangenheit, die mit einer zentralen Frage zusammenhängt: Warum hat Timo Maisching damals fluchtartig verlassen?
"Alpentod – Im ewigen Eis" ist am 21. März 2026 ab 20:15 auf ServusTV zu sehen.