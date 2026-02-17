Mord und Totschlag vor der malerischen Kulisse des Salzburger Landes: Mit zwei neuen spannenden Fälle der Krimireihe „Alpentod“ , eine Ko-Produktion von ServusTV und RTL , geht es im März 2026 in die nächste Runde mit dem starbesetzten Ermittlertrio Veronica Ferres , Tim Oliver Schultz und Salka Weber . Das wissen wir zu den Folgen "Tiefe Schluchten" und "Im ewigen Eis".

Darum geht es in "Alpentod – Tiefe Schluchten"

Hauptkommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres) soll mit ihrem Kollegen Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) das Verschwinden eines Touristen aus einer beliebten Klamm untersuchen. Doch bevor die Suche beginnen kann, wird Birgit zu einer anderen Unglücksstelle gerufen: Ein abgelegenes Holzhaus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, in den Trümmern wurde eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche entdeckt. Vor Ort trifft Birgit auf den völlig aufgelösten Wenzel Hölzner (Christoph Luser). Er ist überzeugt, dass es sich bei der Leiche um seinen Cousin Theo handelt, der mit seiner Frau im Haus lebte und am Morgen die Therme reparieren wollte.

Da die Spurensicherung durch den Löschschaum der Feuerwehr erschwert ist, stößt die forensische Archäologin Dr. Maire Sonnleitner (Salka Weber) aus Salzburg zum Ermittlerteam. Schnell entdeckt sie Hinweise auf einen Mord, zudem findet sie Blutspuren, die nicht mit der DNA des Brandopfers übereinstimmen. Die Ermittlungen führen das wiedervereinte Trio in ein Netz aus widersprüchlichen Aussagen und verdeckten Intrigen. Die Situation eskaliert, als Jonas und Marie bei weiteren Nachforschungen in Lebensgefahr geraten. Spätestens jetzt ist klar: Der Täter ist noch aktiv und bereit, erneut zuzuschlagen.

"Alpentod – Tiefe Schluchten" ist am 14. März 2026 ab 20:15 auf ServusTV zu sehen.